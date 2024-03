Serie A | infortunio gravissimo al ginocchio | è uscito in lacrime

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 2 marzo 2024) Il giocatore è stato costretto a lasciare il campo durante i primi minuti di partita. Per lui uno scontro di gioco molto duro. Questa ventisettesima giornata diA porta anche una brutta notizia al Torino. La squadra di Urbano Cairo, impegnata ora nello scontro con la Fiorentina, ha perso un giocatore importante per via di un duro scontro di gioco. Il Torino sta coducendo una stagione mediocre, la metà classifica tuttavia non soddisfa i tifosi granata che prima del fischio d’inizio hanno accennato cori proprio contro il presidente Cairo, facendosi valere all’interno delle dinamiche societarie. Diversamente la Fiorentina di Italiano sta portando avanti una buona stagione. La lotta per il quarto posto e per l’Europa e Conference League è più viva che mai e lo scontro con il Torino, questa sera, può portare punti importanti ad entrambi i club in caso di vittoria. Il ...