Serie A ginnastica ritmica Forlì 2024 oggi in tv | orario e diretta streaming

(Di sabato 2 marzo 2024) Tutto pronto per la seconda tappa del Campionato Italiano didi, in programma a: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Le migliori ginnaste italiane scendono in pedana per il secondo dei tre appuntamenti della regular season. Le campionesse in carica dellaFabriano, prime in classifica con 30 punti speciali, vogliono bissare il successo della tappa di Chieti e tenere a distanza le avversarie. In particolare, proveranno ad impensierire il club marchigiano la Raffaello Motto Viareggio e l’A.S. Udinese, sul podio provvisorio rispettivamente con 27 e 25 punti. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento con le gare dellaA1 è per le ore 18.30 di sabato 2 marzo al Pala Galassi ...