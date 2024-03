Senaldi | adesso nessuno vuole vedere arrivare Elly Schlein

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) «Non ci hanno visti» resta la sua frase più azzeccata, pronunciata subito dopo la vittoria. «Non vogliamo vederla» è quello che dicono i candidati per le Regionali che il suo partito appoggia. Lo ha chiesto Alessandra Todde, in Sardegna, lo implora in Abruzzo Luciano D'Amico, il candidato del campo largo della sinistra. Vade retro, è il mantra di questa tornata elettorale. Probabilmente l'avrebbe volentieri pronunciato anche Giuseppe Conte, lunedì scorso, quando se l'è vista aggrappata al polpaccio mentre saliva sull'aereo per Cagliari, per festeggiare la sua candidata. La segretaria del Pd non è un mestiere facile. I nemici ti fanno la guerra, gli amici vogliono farti le scarpe, gli alleati ti considerano di passaggio, gli ex della ditta ti insultano con garbo. Intendiamoci, la vittoria in Sardegna, seppure di ...