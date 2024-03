Scuola | università e lavoro Da dove passa il cambiamento secondo Bonanni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 2 marzo 2024) I dati ultimi sulla occupazione sono stati sorprendentemente positivi, come l’innalzamento improvviso del numero dei contratti a tempo indeterminato. Ma non sono l’effetto della buona economia, bensì del ritorno nel mercato deldi milioni di persone depistate nel recenteto verso la inattività, con la complicità del reddito di cittadinanza. Identica dinamica si è verificata a causa dell’impoverimento delle famiglie, che gioco-forza ha spinto molte persone ad entrare nel mercato del. Un fenomeno assai confortante per imprese che da tempo non trovavano piu persone per coprire i loro fabbisogni di maestranze. Cosicché hanno assunto moltissimi a tempo indeterminato pur di ottenerli, come non accadeva da tantissimo tempo. Ma questo fenomeno temporaneo e del tutto particolare, in assenza di strategie lungimiranti, potranno ...