ScreenRadio | tutti i podcast della settimana 26 02-02 03

(Di sabato 2 marzo 2024) Nuovo appuntamento diil programma che raccoglie i nostri show più amati. In questala parola d’ordine è Dune: Parte 2. Abbiamo dedicato al film di Denis Villeneuve l’audiorecesione a cura di Giuseppe Grossi. E di Dune 2 si parla (in maniera trionfale, piccolo spoiler) pure in Guida per riconoscere i tuoi film, l’audio guida che vi aiuta a non perdere la bussola tra le varie proposte cinematografiche in sala e in streaming. Emanuele Rauco vi parla anche del bellissimo Estranei di Andrew Haigh (qui vi spieghiamo perché secondo noi vi innamorerete del film). E di American Fiction, il vero outsider ai prossimi Oscar (abbiamo commentato le nomination a caldo qui) Ora cliccate play per ascoltare l’episodio completo. Ascolta “weekly 2 marzo 2024” su Spreaker. Troveretee Guida ...