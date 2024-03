Sciame di droni da Odessa a Kharkiv Zelensky | Rafforzare lo scudo aereo

(Di sabato 2 marzo 2024) Una nuova notte di bombardamenti, una pioggia dirussi sull'Ucraina e, in particolar modo, sulla città portuale di. Si tratta dell'ennesimo amaro bilancio causato dagli attacchi improvvisi dei velivoli senza pilota. È morto anche un bimbo di 3 anni. È stato colpito un condominio e sono morte quattro persone in tutto. Lo hanno riferito i servizi di emergenza. Il corpo del piccolo è stato trovato al livello del primo piano, sotto le macerie, dove è stato trovato anche un quarto corpo. Oltre alle quattro vittime, otto sono rimaste ferite e cinque sono state tratte in salvo. Nella notte una casa è stata colpita da un drone anche nel villaggio di Velykyi Burluk, situato a circa 100 chilometri da, provocando un incendio. Il corpo di un uomo di 76 anni è stato estratto dalle macerie. Secondo le autorità della città di ...

Pioggia di droni sull'Ucraina: raid da Kharkiv a Odessa: Ennesima notte di bombardamenti in Ucraina. I russi hanno lanciato uno Sciame di droni contro la città portuale di Odessa, capoluogo dell’omonimo oblast’ nel sud del Paese. I velivoli senza pilota ...ilgiornale

droni, è ufficiale: ENAC proroga le Dichiarazioni Scenari Standard IT-STS: Come avevamo anticipato, ENAC oggi ha ufficializzato la misura di flessibilità per gli operatori di droni (UAS), concedendo una proroga per la presentazione delle dichiarazioni su Scenari Standard ...quadricottero

droni: EASA fa chiarezza su sorvolo strade, autostrade, ferrovie e sul concetto di VLOS: L' EASA (Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea) ha pubblicato un nuovo documento di linee guida dal titolo "Guidelines on operations in the open and specific category" con l'obiettivo di supportare l ...quadricottero