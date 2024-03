Sci di fondo | Klaebo conquista la 20 km di Lahti su Niskanen | Federico Pellegrino migliore degli azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Ancora un altro pezzo di imbattibilità per Johannes Hoesflot. Il fenomeno norvegesela 20 km a tecnica classica con partenza a intervalli di, trovando così la vittoria numero 78 individuale e 84 assoluta in Coppa del Mondo, nonché la nona in questa stagione 2023-2024. Sebbene il discorso Sfera di Cristallo, per lui, sia sostanzialmente chiuso con l’attuale sistema di punteggio, è comunque questa la certificazione di cosa significhi per lui un’annata del genere (e sarebbe già fenomenale di suo, se non esistesse l’irraggiungibile 2022-2023). Partito senza spingere troppo,comincia a dare sempre più spinta sugli sci verso il sesto chilometro, superando da quel momento il finlandese Iivo(poi secondo a 24? e all’atto pratico unico in grado di trovare un ritmo ...