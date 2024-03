Sci alpino | Gut-Behrami padrona nel superG di Kvitfjell Brignone sesta | Bassino fatica

(Di sabato 2 marzo 2024) Da quando Mikaela Shiffrin ha alzato bandiera bianca per l’infortunio nella discesa di Cortina, Lara Gut-non ha sbagliato praticamente più nulla, infilando un risultato positivo dietro l’altro. L’elvetica ha conquistato la quinta vittoria nelle ultime sette gare di Coppa del Mondo, trionfando anche nel primo dei duedi, centrando il quarantacinquesimo successo in carriera, il ventiduesimo nella specialità. Gut-ha fatto la differenza alla Tommy Moe, trovando veramente delle linee perfette, che le hanno permesso di portarsi poi dietro grande velocità per il tratto finale. Una vittoria che permette alla nativa di Sorengo di mettere un’ipoteca sulla coppa generale e di allungare ulteriormente in quella di, vincendo proprio il duello con l’austriaca Cornelia Huetter, ...

