Sci alpino | Federica Brignone | “Sono l’ultima del gruppo di testa | quindi mi scoccia Contenta della mia performance”

(Di sabato 2 marzo 2024) Buona prestazione ma risultato deludente pernel primo SuperG di Kvitfjell, prova valida per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci. La valdostana, autrice di un’ottima discesa macchiata purtroppo da un piccolo errore nel tratto conclusivo, si è dovuta acre infatti di un sesto posto a soli 31 centesimi dalla vincitrice Lara Gut-Behrami. “Oggi è una gara stretta per noi davanti ed iodeldi. Quello che manca a noi ovviamente è la parte iniziale sul piano, soprattutto rispetto alle austriache, mentre con Lara facciamo una gara simile fino alparte. Perdiamo davvero tantissimo dalle austriache fino al secondo intermedio, che è quasi tutto di scorrimento. Qua sotto ...

