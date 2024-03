Sci alpino | Bassino | “Non ho trovato buone sensazioni”; Runggaldier | “Non mi aspettavo una gara così buona”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Poche luci e tante ombre per la squadra azzurra in occasione del primo dei due SuperG in programma questo weekend sulle nevi di Kvitfjell (Norvegia), valevole per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci. Alle spalle di Federica Brignone, migliore delle italiane in sesta piazza a soli 31 centesimi dalla vittoria, si può sorridere per l’ottima prestazione dell’emergente Teresa(13ma) mentre ha fatto fatica ad esprimersi Marta(solo 15ma).ha commentatoai microfoni della Fisi la sua: “Non ho, non era facile spingere in tutte le diverse situazioni del tracciato. Mi sono sentita bene solo a tratti, nella parte bassa un po’ lunga. Vorrà dire che ci riproverò ...