(Di sabato 2 marzo 2024) Prima di lei, ironia della sorte, solo un altro politico si era affacciato da queste parti: Matteo Salvini. Era il 2021. “Prego onorevole, ha la tessera Arci?”. “Senza non si... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Schlein porta il Pse al circolo. Poi cena in Campidoglio con Scholz, Sanchez e Costa: Queer in purezza e giochi da tavola la segretaria Pd porta i socialisti europei all'Arci ... Oggi il congresso che lancia la campagna elettorale per le europee, ma Schlein non annuncerà la sua ...ilfoglio

Il Pse timido sul cessate il fuoco a Gaza. Il “manifesto” insiste sulle armi a Kiev: “Guarda quanto è bello il cielo senza bombe”. Lo striscione all’ingresso del Circolo Arci Zalib a Roma, a pochi passi da Regina Coeli, dove Elly Schlein porta una delegazione del gruppo Socialisti e D ...ilfattoquotidiano

Pd: O. Napoli (Az), 'rischia di finire a guinzaglio di Conte': Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "I Cinquestelle hanno votato appena ieri contro la mozione del Parlamento europeo a sostegno dell’Ucraina. Non so che peso assegni Elly Schlein alla politica estera, da semp ...affaritaliani