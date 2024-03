(Di sabato 2 marzo 2024) Prato, 2 marzo 2024 –, con il solo divieto di non poter esercitare attività di impresa. E la ditta (almeno per ora) resta aperta senza nessun vincolo. Si è tenuta ieri mattina l’udienza di convalida del fermo dei due cinesi, marito e moglie,di fatto della confezione in via Dino Campana dovestati trovati alcuni clandestini al lavoro. I duestati arrestati mercoledì dalla polizia per sfruttamento della manodopera clandestina dopo la denuncia di una loro operaia. Iericomparsi di fronte al gip Leonardo Chesi, assistiti dall’avvocato Massimo Mariotti, per la convalida. Siavvalsi della facoltà di non rispondere ma hanno voluto rilasciare dichiarazioni spontanee. Nonostante siano in Italia da venti anni, è stato necessario ...

Schiavi in fabbrica, i titolari sono già liberi. Il mistero sul visto pagato 7.000 euro: Prato, marito e moglie sono comparsi di fronte al gip per l’udienza di convalida del fermo. Hanno rilasciato dichiarazioni spontanee confermando le irregolarità . "Ma non abbiamo chiuso nessuno in dit ...lanazione

Ancora operai Schiavi in fabbrica . Pagati a cottimo e senza riposo. Requisito perfino il passaporto: Scoperti altri 4 clandestini. Schiavi in fabbrica: un fenomeno che non scompare ma, anzi, ciclicamente torna fuori. Dopo dieci anni di controlli ancora emergono situazioni che riportano direttamente a ...lanazione

Stressati, nervosi, aggressivi: serve una rivoluzione gentile per una Milano più umana: Caro Schiavi, l’altra mattina mentre andavo in ufficio ho commesso una piccola infrazione, non si fa lo so, ma ero in ritardo e per saltare la coda di auto ho imboccato una corsia che aveva l’obbligo ...milano.corriere