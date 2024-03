(Di sabato 2 marzo 2024) Dramma in Abruzzo. Tre persone sono morte in un incidentele verificatosi in serata lungo laStatale 16, all'altezza del territorio del Comune di, nei pressi del parcheggio...

Schianto tra due auto a Vasto, una finisce fuori strada: tre morti e una ferita grave. Tra le vittime anche una minorenne: Dramma in Abruzzo. Tre persone sono morte in un incidente stradale verificatosi in serata lungo la strada Statale 16, all'altezza del territorio del Comune di Vasto, nei pressi del parcheggio Casarza.leggo

43enne muore in scontro frontale con un furgone a Bellante (Teramo), autista ferito: bilancio dell'incidente: Nel pomeriggio di sabato un uomo di 43 anni ha perso la vita. Lo Schianto, un frontale tra un’auto e un furgone, gli è stato fatale. Il conducente del mezzo più pesante invece è rimasto ferito ed è ...notizie.virgilio