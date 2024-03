Schianto assassino | 19enne muore così | “Come è possibile…”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 2 marzo 2024) Tragedia nella notte su Via Flaminia: un incidente mortale ha spezzato la vita di un giovane di soli 19 anni a Roma, precisamente all’altezza del sottopasso Euclide, all’uscita Tor di Quinto. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 di questa notte, quando il ragazzo ha perso il controllo del suo scooter, un Kymco Agility 125, finendo tragicamente fuori strada. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano, e il giovane è deceduto sul posto. Le circostanze che hanno portato a questo fatale evento sono al momento oggetto di indagini da parte delle autorità locali, con le pattuglie del XV Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale prontamente intervenute sul luogo dell’incidente. Gli accertamenti sono in corso per fare luce sulla dinamica dell’incidente e comprendere le cause che hanno spinto ila ...