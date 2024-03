Scherma | Samele è splendido secondo a Padova nella sciabola maschile! Vince uno scatenato Heathcock

(Di sabato 2 marzo 2024) Luigisale sul podio nel 65° Trofeo Luxardo, la storica tappa italiana di Coppa del Mondo di, che va in scena alla Kione Arena di. L’argento olimpico in carica archivia un piazzamento di assoluto prestigio, arrendendosi solo in finale ad unoColin, classe 2005 e nuovo astro nascente che sta arrivando come un tornado. Il foggiano torna sul podio nel massimo circuito itinerante dopo più di un anno e mezzo, e si lancia alla grande verso un anno con il mirino puntato direttamente su Parigi 2024. Terzo gradino del podio per l’altro volto nuovo, lo spagnolo Santiago Madrigal, giustiziere tra l’altro di Sandro Bazadze, e l’egiziano Ziad Elsissy.deve inchinarsi a ...

Luigi Samele ha conquista to la medaglia di bronzo in occasione della prova individuale di Coppa del Mondo si sciabola maschile . Sulle pedane di Tbilisi , ... (sportface)

Scherma, sciabola: il trofeo "Luxardo" sul canale YouTube di Sky Sport: “Il Trofeo Luxardo è un punto di riferimento per la storia della Scherma italiana e mondiale ... vincitore lo scorso anno a Padova, e Luigi Samele. Al via sin dalla fase a gironi Alberto Arpino, ...sport.sky

Scherma, la sciabola maschile sorride: 9 azzurri superano le qualificazioni a Padova, domani 12 italiani in tabellone: Avevano già in tasca il pass, per diritto di ranking, per scendere in pedana domani Michele Gallo, Luigi Samele e Luca Curatoli. Mentre erano ben in ventidue gli spadisti azzurri, numero eccezionale ...oasport

Sciabola, tra Atene e Padova sognando Parigi 2024: 32 italiani in pedana nel weekend: Luigi Samele e Pietro Torre. Dove vedere il Trofeo Luxardo di Padova I match del Trofeo Luxardo, sia l’individuale del sabato che la sfida a squadre di domenica, saranno visibili sul canale YouTube ...sportfair