Scherma | la francese Balzer vince ad Atene Michela Battiston ai piedi del podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Festeggia laSaranella tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile ad. Si tratta della quarta affermazione in carriera per la transalpina, che ha sconfitto nell’ultimo atto la spagnola Lucia Martin-Portugues con un perentorio 15-8. In semifinaleera riuscita a fare suo il derbycon la connazionale Manon Apithy-Brunet all’ultima stoccata per 15-14. Con il medesimo punteggio e sempre all’ultima stoccata anche Martin-Portugues ha battuto nell’altra semifinale l’ucraina Olga Kharlan. Si ferma aidelil cammino di, che è stata proprio battuta danei quarti di finale con il punteggio di 15-5. Una buonissima prova quella della friulana, che negli ...