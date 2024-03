Scherma | CdM sciabola maschile Padova | Luigi Samele sconfitto in finale nel Trofeo Luxardo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Non riesce il trionfo davanti al pubblico italiano ainnella 65^ edizione del. La tappa valevole per la Coppa del Mondodiè andata allo statunitense Colin Heathcock, che si è imposto nell’atto conclusivo sull’esperto schermidore azzurro con il punteggio di 15-12. Il cammino di Samuele era partito in mattinata con l’affermazione per 15-11 sul koreano Do, poi seguita dal facile 15-7 ai danni dell’indiano Singh. Negli ottavi successo per 15-11 sul tedesco Szabo, poi nei quarti battuto 15-9 l’iraniano Ferjani e in semi la vittoria lottata per 15-13 sul favorito iberico Madrigal, prima del ko in. Giacomo Mignuzzi è stato l’unico altro nostro portacolori a raggiungere ...