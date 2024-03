Scherma | CdM sciabola femminile Atene 2024 | Michela Battiston si ferma ai piedi del podio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Siaidelil bel torneo diper, impegnata nella Coppa del Mondodi. Partita dalle qualificazioni, l’azzurra è stata la migliore delle nostre nella gara individuale andata in scena nella capitale greca. Un cammino, quello odierno, aperto con il successo per 15-7 sull’azera Bashta; poi le vittorie per 15-12 sulla bulgara Ilieva e per 15-3 negli ottavi sulla cinese Shao. Lo stop nei quarti di finale, sconfitta con un netto 15-5 dalla francese Balzer. Sempe quest’ultima, nel turno precedente, aveva eliminato Irene Vecchi. Fuori ai sedicesimi Eloisa Passaro, Chiara Mormile e Rossella Gregorio, mentre al primo round erano state eliminate Martina Criscio, Claudia Rotili, Giulia Arpino e Benedetta ...