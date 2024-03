(Di sabato 2 marzo 2024) I vigili del fuoco del comando di Grosseto sono intervenuti ieri sera, 1 marzo 2024, intorno alle ore 23, per l’di unin viale Matteotti L'articolo proviene da Firenze Post.

Scarlino, incendio nel garage: ferito nel tentativo di spegnere le fiamme: Scarlino (GROSSETO) – I vigili del fuoco del comando di Grosseto sono intervenuti ieri sera, 1 marzo 2024, intorno alle ore 23, per l’incendio di un garage a Scarlino in viale Matteotti. Nell’incendio ...firenzepost

Grosso incendio: uomo ustionato dalle fiamme, distrutto il garage, danneggiata la casa: Scarlino - Un uomo è rimasto ferito ieri sera nell'incendio che ha interessato il garage di un'abitazione di Scarlino. La squadra del distaccamento di ...ilgiunco

Scarlino, in fiamme garage: ferito un uomo: La squadra del distaccamento di Follonica, due squadre della sede centrale e un funzionario tecnico, sono intervenuti ieri sera, alle 23 circa, per l’incendio di un parcheggio a Scarlino in viale ...lanazione