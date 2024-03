Sbranato dai cani a Manziana | l’appello della sorella di Paolo Pasqualini | “Cerchiamo testimoni”

Bagheria, lite in un condominio: pitbull sbrana due donne, una è incinta: Madre e figlia, di 68 e 38 anni, la più piccola in stato di gravidanza, sono state soccorse dai sanitari del 118 e poi condotte in ospedale a Palermo. A quanto sembra… ...mondopalermo

Scappa dalla clinica e muore assiderato l’uomo aggredito un mese fa da due giovani ad Anzio durante un furto: Larby Ouarby, il cittadino marocchino di 40 anni, accoltellato da due ragazzi di 18 e 17 anni durante il furto di un bar ad Anzio, è morto assiderato dopo essere scappato da una clinica di Anzio dove ...ilfattoquotidiano

Pesaro-Urbino, donna sbranata dal suo cane in cortile. Il sindaco: “Gli animali non sono un gioco”: Una donna è stata sbranata dal suo cane mentre era nel cortile di casa sua a Mercatino Conca, in provincia di Pesaro-Urbino. È accaduto nel pomeriggio di oggi all’esterno di un’abitazione in località ...ilfattoquotidiano