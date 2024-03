Saronno | Mino Sport chiude dopo 59 anni | il negozio amato da Gustav Thöni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024)(Varese), 2 marzo 2024 – Per 59è stato il punto di riferimento degliivi, soprattutto sciatori e tennisti, della città degli amaretti e a poche settimane dalla morte del suo fondatore Giacomo Banfi si prepara are i battentilo storicodi via San Cristoforo. L’annuncio è arrivato dai figli che perhanno gestito l’attività con il padre. Era stato proprio Giacomo Banfi ad aprire l’attività nel 1965 accanto aldi busti e prodotti ortopedici della madre. Lui appassionato dida qualche tempo procurava a Milano sci ed altri articoli per gli amici e così ha deciso di provare ad aprire la propria attività. Il successo era arrivato subito e negli ...