Saronno | incidente all’alba | esce di strada e muore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024), 2 marzo 2024 –di, viene soccorso ein ospedale. Aveva 59 anni e risiedeva a Milano l’automobilista che ha perso la vitadi questa mattina, sabato 2 marzo, dopo unavvenuto in via Mantegazza. La dinamica L’si è verificato poco prima delle 6. L’uomo era alla guida di un Renault Trafic quando a un certo punto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori. Avrebbe fatto tutto da solo. E la causa della sbandata fatale potrebbe essere stata un malore. I soccorsi Sul posto sono arrivati un’automedica e un’ambulanza di Sos Uboldo. I soccorritori, prestate le prime cure, hanno trasferito l’uomo d’urgenza in ospedale a Legnano. Le sue condizioni, ...