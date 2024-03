“Sarà la nevicata più forte degli ultimi 20 anni” Le zone nel mirino Cos’è il Genoa low

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Roma, 2 marzo 2024 – Ancora piogge e neve, abbondante, per diversi giorni. Dell’ondata di maltempo, innescata ormai una settimana fa da una serie di perturbazioni atlantiche, non si vede ancora la fine. E per le prossime ore gli esperti di previsioni meteo annunciano infatti nevicate record, fino a 150 centimetri in un giorno, in “una delle nevicate più forti10-20su alcunedel Piemonte settentrionale e della Valle d'Aosta orientale”, osserva in una nota Mattia Gussoni, meteorologo di ilMeteo.it. Le piogge Si prevedono inoltre ancora piogge a causa di una saccatura atlantica, ossia una zona di bassa pressione che dall'oceano Atlantico di sta incuneando sul Golfo Ligure, generando condizioni di maltempo, con precipitazioni anche nella prossima settimana soprattutto al Centro Nord. Il tempo del ...