Sarà la donna durante il parto a dosare l’analgesia epidurale

(Di sabato 2 marzo 2024) Nuove tecnologie all’ospedale di Sesto: laanalgesia automatizzata permetterà alle donne di gestire in autonomia e prevenire il doloreil travaglio. Da un mese nelle saledel nosocomio cittadino è infatti attivo un sistema di-analgesia automatico, una tecnologia che permette alle neomamme di autosomministrarsi l’antidolorifico in tutta sicurezza in base alla propria percezione del dolore. Chiara Liverani, medico anestesista del presidio di viale Matteotti, spiega i dettagli del nuovo macchinario in una delle saledel quinto piano: "Il nostro gruppo di anestesisti ormai da anni offre un servizio di-analgesia disponibile 24 ore su 24 . È un sistema che utilizza un cateterino, cioè un tubicino molto sottile che viene posizionato nel canale spinale ...