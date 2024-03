(Di sabato 2 marzo 2024)confessa il desiderio dirsi al Festival dicome cantante in gara, poi tira in ballo Cristiano

In queste ore in rete è spunta to a sorpresa il nome di Gigi D'Alessio per la conduzione del Festival di Sanremo 2025 L'articolo Sanremo 2025 , spunta il nome ... (novella2000)

“Non ci ho pensato chi potrebbe condurre il prossimo Festival di Sanremo 2025 e non mi chiederanno un consiglio e perché sanno che non glielo darò mai”. Così ... (ilfattoquotidiano)

AAA… cercasi conduttore per il Festival di Sanremo 2025. Dopo cinque anni di successi Amadeus ha deciso di non continuare la sua avventura nella città dei ... (dilei)

The Voice Senior 4, nella terza puntata prosegue la formazione dei team. Il riassunto: Gigi D’Alessio a Sanremo 2025 Nel frattempo da qualche ora circola il nome di Gigi D’Alessio come nuovo conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo. In realtà non ...tag24

Sanremo 2025, Valeria Marini si candida tra i Big: ''Duetterei con Malgioglio'': Ecco cosa ha rivelato la stellare showgirl. Sanremo 2025, Valeria Marini pronta a candidarsi tra i Big in gara! Come promesso all’inizio della sua avventura come conduttore e direttore artistico della ...comingsoon

Sanremo 2025, spunta un nuovo nome per la conduzione: Gigi D’Alessio: Poco meno di un mese fa si è chiuso il sipario su Sanremo 2024 e sulla conduzione di Amadeus che in questi 5 anni ha riportato il Festival allo splendore di un tempo. Ora è tempo di pensare al ...erreemmenews