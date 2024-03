Sanità | Schillaci | premiati dalla classica dei migliori ospedali? Questo governo ha a cuore la salute | e lo dimostra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 2 marzo 2024) «È un risultato importante di cui essere soddisfatti. La buonaitaliana esiste, al di là della classifica». Lo dice il ministro dellaOrazio, che in una intervista a Il Corriere della Sera legge positivamente i piazzamenti assegnati da Newsweek, con il policlinico universitario Gemelli di Roma al 38esimo posto assoluto. Trapela però il rammarico che di «buone pratiche si parli poco. Non si tratta di casi sporadici. Sono tante le realtà pubbliche, non solo private convenzionate, che garantiscono elevati standard di assistenza e cura. Evidentemente il nostro servizio sanitario non è così malandato come qualcuno sostiene». Non solo. Sull’assenza deglidel Sud in questa classifica,sottolinea come«non significa che anche al Sud non ...