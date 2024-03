(Di sabato 2 marzo 2024) "San? Quello di cui noi abbiam". Il sindaco Giuseppeieri mattina ha letto con una certa irritazione le dichiarazioni del patron dele presidente di Redbird Gerry. Sì, perché dopo il vertice in Comune dello scorso 22 febbraio sull’ipotesi di ristrutturazione del Meazza a cui hanno partecipato il presidente rossonero Paolo Scaroni e l’amministratore delegato delAlessandro Antonello, il primo cittadino probabilmente si aspettava maggior cautela da parte dei club. L’accordo raggiunto da Comune e società durante quell’incontro, infatti, è che entro tre mesi Webuild mostri ae Inter uno studio di fattibilità suldi San, un piano che non ...

Dopo l’ennesimo poker servito in settimana nel recupero contro l’Atalanta, la capolista Inter tornerà in campo, nel posticipo... (calciomercato)

San Siro, Sala bacchetta Cardinale: "Milan, c’è bisogno di chiarezza. L’Inter Interessata al restyling": Sindaco irritato per le dichiarazioni del patron rossonero sulla preferenza per il nuovo stadio a San Donato: "Meglio una risposta al Comune che un’intervista. La telefonata con il presidente Zhang è ...ilgiorno

San Siro: Sala, se Milan non interessato lo dica al Comune e non a quotidiano inglese: Milano, 01 mar 15:39 - (Agenzia Nova) - "Se veramente non sono interessati a San Siro (la società del Milan, ndr), piuttosto che dirlo in un'intervista a un ...agenzianova

Nuovo stadio Milan, Ordine contro Sala: «Già 3 cose fatte, che deve dire ancora»: Sul proprio account social Franco Ordine ha detto la sua sul nuovo stadio del Milan e San Siro, rispondendo al Sindaco di Milano Sala Le parole del giornalista e opinionista Franco Ordine sul proprio ...milannews24