Salernitana | occasione persa | a Udine il pari lascia l’amaro in bocca

(Di sabato 2 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minutiE’ un 1-1 chesolo rimpianti quello trase e. I padroni di casa non trovano la vittoria nemmeno con l’ultima della classe, e i campani possono recriminare soprattutto per non aver sfruttato la superiorità numerica, per espulsione di Ebosele, nell’ultima mezz’ora. Al triplice fischio, la protesta dei tifosi bianconeri con il più classico coro “Andate a lavorare” rivolto ai giocatori e l’appello alla proprietà a spendere. Cioffi rinuncia in partenza al talento di Samardzic per la solidità di Payero, sostituendo lo squalificato Kristensen con Joao Ferreira. Anche per Liverani l’emergenza è in difesa: senza Fazio, Boateng, Gyomber e Pirola è Manola a guidare il reparto: è un inedito schieramento a 4. Davanti, Tchaouna preferito a Dia. Partono meglio gli ospiti e al 7? un destro a giro di ...