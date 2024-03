Salernitana | le pagelle di CM | Tchaouna il migliore Nella ripresa serviva più coraggio

(Di sabato 2 marzo 2024) Ochoa 6 - Salva i suoi sulla conclusione di Lucca, sul gol di Kamara non può nulla. Zanoli 5,5 - Nonostante Thauvin si allarghi a de...

pagelle Udinese-Salernitana, i voti ai protagonisti del match: UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Ferreira 6.5, Giannetti 6.5, Perez 6.5; Festy 4.5, Lovric 6, Walace 6, Payero 6, Kamara 7; Thauvin 7, Lucca 5.5. All. Cioffi 6. Sostituti ...calcionews24

SERIE A - Udinese-Salernitana 1-1: Cioffi e Liverani si schiantano su un deludente pareggio. In gol Tchaouna e Kamara: SERIE A - La Salernitana trova il primo gol e il primo punto nella gestione Liverani, ma è un pareggio che non fa felice il popolo granata. Nel primo tempo Tchaouna apre le marcature, poi pareggia ...eurosport

Salernitana, Liverani: "Dia si è rifiutato di entrare in campo nel finale, credo sia una scelta definitiva": SERIE A - Il tecnico della Salernitana parla ai microfoni di DAZN dopo l'1-1 contro l'Udinese: "Dia ha fatto una scelta, credo definitiva. Il problema non è per ...eurosport