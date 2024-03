Salernitana | caos e polemiche per Dia | l’accusa di Liverani è durissima

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di sabato 2 marzo 2024) Scoppia ilin casaper l’atteggiamento di Boulaye Dia, accusato pubblicamente da Fabiodopo il pari con l’Udinese Laè sempre più ultima in classifica e l’1-1 in casa dell’Udinese mette ancora di più nei guai la squadra allenata da Fabio. Sono solo quattordici i punti conquistati in ventisette partite. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.