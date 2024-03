Salernitana a Udine per tenere accesa la speranza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 2 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ una sorta di ultima chiamata quella che attende questo pomeriggio ladi mister Liverani, di scena al “Bluenergy Stadium” di, con fischio d’inizio alle ore 15. La situazione di classifica disastrosa della compagine granata impone al tecnico di impostare una gara di attacco perché un pareggio non servirebbe quasi a nulla per alimentare qualchedi salvezza. Quella diè una sorta di dentro o fuori. Le assenze in difesa di Boateng e Fazio sono un ulteriore problema per i granata: in quel settore Bradaric e Zanoli agiranno sugli esterni con Pellegrino e Manolas al centro. In mezzo al campo spazio a Maggiore che sembra in vantaggio su Kastanos, con Basic e Coulibaly che andranno a completare il reparto. In attacco Liverani si affiderà all’inventiva di Candreva ...