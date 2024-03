Saldi e meno stranieri | è stato un inizio choc

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) "Per la Lombardia èun brusco risveglio". Peggiore – commenta Mario Maiocchi, direttore centro studi Confimprese – "di quanto accaduto a dicembre, quando la regione aveva registrato solo una debole crescita del valore dei consumi (+0,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) dovuto anche all’infelice calendario natalizio". Come spiega il crollo dianno? "Le ragioni di risultati così negativi sono molteplici e da ricondurre principalmente al mancato successo deiche nel mese di gennaio, secondo il centro studi Confimprese, hanno totalizzato una modesta crescita del +3% sullo stesso mese del 2023 e non sono riusciti a rivitalizzare un mercato dei consumi stagnante". Non è baneppure il rallentamento dell’inflazione a incentivare le spese? "Il potere d’acquisto è in calo e la ...