Rugby femminile | Valsugana batte Villorba per 20-5 nell’anticipo della Serie A élite

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024)quinta e penultima giornata del Girone Playoff2023-2024 diilPadovailper 20-5, per la prima volta in stagione non incamera il punto di bonus offensivo, ma tiene aperta la corsa per il secondo posto che vale la Finale Scudetto. Domani infatti il CUS Milano, vincendo in casa del Colorno, andrebbe poi a giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto del 19 maggio contro il, dopo la pausa per il Sei Nazioni, altrimenti il match dell’ultimo turno sarà del tutto ininfluente. Potenzialmente decisivo anche questo turno del Girone Playout, nonostante il rinvio a data da destinarsi, a causa ...