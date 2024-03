Rsu proclama prime di due ore di sciopero alla Errebi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) La rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento Rotolificio Bergamasco di Majano, con la SLC-CGIL di Udine, nell'ambito dello stato di agitazione per la vertenza in corso, visto l'esito negativo del previsto percorso di raffreddamento e per dare seguito del mandato assembleare dei Lavoratori, hato due ore diper tutti i turni di lavoro con inizio nella giornata del 4 marzo 2024. Lo, riporta una nota di Riccardo Uccheddu della segreteria SLC-CGIL Udine sarà articolato in questo modo: ledue ore dei turni di mattina, pomeriggio e giornata; le ultime due ore del turno notturno. Losarà accompagnato da un presidio davanti allo stabilimento dalle ore 13 alle 15 della stessa giornata, 4 marzo, quando inoltre si terranno anche le assemblee sindacali ...