Rosy e Beatrice commentano il lutto di Marco Maddaloni | “Probabilità alte”

(Di sabato 2 marzo 2024) La sparizione improvvisa didal Grande Fratello ha allarmato i gieffini che inizialmente credevano che fosse uscito per discutere col proprio manager il contratto firmato per partecipare. La motivazione reale, alla fine, è stata riferita in confessionale anche ai gieffini eChin eLuzzi dopo averla scoperta ne hanno parlato fra loro. La Luzzi, molto analitica, ha detto che leche qualche concorrente subisca unnel corso di sei mesi di reality sono, come è successo anche a lei. “In sei mesi, 35 persone, lache accadano cose è alta. Solo che immagino che non fosse tanto anziano perché Romina (Giamminelli, moglie di, ndr) avrà 35 anni, è ...

Grande Fratello, Anita Olivieri: "Mi spaventa la fama post GF, non voglio scocciature!": Anita Olivieri ha raccontato di essere particolarmente spaventata per come sarà la sua vita post Grande Fratello!comingsoon

Fuga di notizie: Rosy fa esplodere il Grande Fratello!” La chef si apre con Garibaldi, scatenando il panico nell’intero studio: Analisi dei Fatti e Interpretazioni Contrastanti Alcuni utenti hanno interpretato le parole di Rosy come un invito a Garibaldi a distaccarsi da Beatrice, una situazione che ha alimentato una serie di ...controcopertina

Grande Fratello: Anita ufficializza la cotta per Alessio, Letizia non perdona Massimiliano: Per Beatrice, dopo che Anita ha incontrato il ragazzo Edoardo ... lei è una donna completamente indipendente". Massimiliano e Rosy si trovano in disparte a spettegolare. Lui pensa che Anita abbia un ...libero