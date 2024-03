Rosso Morellino | i migliori vini delle anteprime | secondo il Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 2 marzo 2024) Ildi Scansano si presenta in grande forma all’ appuntamentoToscane 2024, a Fortezza da Basso, nel cuore di Firenze. La denominazione storica della Maremma si consolida, ormai, come brand affermato e determinato, il suo successo è espressione di costante qualità e pura identità, ogni anno regala profumi e gusti di una terra vera e solare. Come prevede il disciplinare, in degustazione due tipologie Annata 2023 e Riserva 2021, ecco i nostriassaggidi Scansano 2023 Cantina Vignaioli di Scansano - Vignabenefizio Apice della produzione della Cooperativa storica del, il “Vignabenefizio” è un Sangiovese in purezza da singola vigna di 7 H di 23 anni, ci sorprende l’intensità e la dinamica dei profumi concentranti su frutti rossi e note ...