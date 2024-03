RomaOstia 2024 | tutto pronto per la gara | alle 9 | 00 la partenza degli Atleti Elite

(Di sabato 2 marzo 2024) Roma, 2 marzo– Ai nastri didella EurospinHalf Marathon si presenterannodi altissimo profilo, con partenti di livello internazionale. Il favorito appare essere l’etiope Bayelign Teshage, forte del suo PB di 1h00.31 sulla mezza maratona, 2h08.56 sulla maratona e 27.24 sui 10mila, oltre alla miglior prestazione mondiale under 25 sui 24 chilometri su strada. I principali contendenti giungeranno dal Kenya: Vincent Kiprotich, capace di vincere lo scorso ottobre la Breda Half Marathon in Olanda col nuovo personale di 1h01.2 e Kimakal Kipsambu che tutti ricordiamo alla scorsa edizione dellaquando, partito come pacer, concluse laal quinto posto con il suo personale in 1h01.32. Al debutto gli africani Wafula, Cherop e Kiplimo che sapranno ...

Roma – È partito ufficialmente il countdown per l’edizione numero 49 della RomaOstia Half Marathon, la mezza maratona più nota e partecipata d’Italia, con un ... (ilfaroonline)

Roma, 21 febbraio 2024 – Mancano meno di due settimane alla partenza della 49esima Eurospin RomaOstia Half Marathon con appuntamento domenica 3 marzo per la ... (ilfaroonline)

Roma, 27 febbraio 2024 – La Eurospin RomaOstia è un Grande Evento della città, oltre ad essere un appuntamento fisso per migliaia di runner appassionati, ... (ilfaroonline)

Roma, 29 febbraio 2024 – La 49esima Eurospin RomaOstia Half Marathon inaugura domani , in piazzale Pierluigi Nervi ( fronte PalaEur) il suo Villaggio . Lo spazio ... (ilfaroonline)

Roma, 1 marzo 2024 – Giunge al termine la prima giornata di apertura dell’Eurospin RomaOstia Village , l’area di 1000 mq ubicata in piazzale P.L. Nervi, di ... (ilfaroonline)

Tra le mezze maratone più importanti d’Italia, la corsa vedrà anche quest’anno la partecipazione di diversi atleti d’élite: Tra le mezze maratone più importanti d’Italia, la Eurospin RomaOstia Half Marathon vedrà anche quest’anno la partecipazione di diversi atleti d’élite ...gazzetta

Roma-Ostia 2024, il percorso della mezza maratona il 3 marzo: orari, strade chiuse e bus deviati: Domenica 3 marzo è in programma la Mezza Maratona Roma Ostia 2024. La manifestazione quest'anno è giunta alla 49esima edizione e consiste in una gara di corsa. La competizione sportiva inizia a che or ...fanpage

RomaOstia: ecco i protagonisti: Alla vigilia della 49esima edizione, presentati i top runners della gara di domenica: in prima fila l’etiope Teshager e la keniana Ngugi, al via l’azzurra Lonedo Giorno di vigilia per la Eurospin ...fidal