Romano di Lombardia | Fratelli di Italia “caccia” la presidente del circolo Daniela Foschetti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 2 marzo 2024)didi” ladel. Non solo non è passata inosservata, ma ha anche avuto pesanti ripercussioni politiche la querelle, che ha tenuto banco nella bassa bergamasca, rispetto alla decisione della referente del partito con la fiamma di opporsi alla candidatura di Gianfranco Gafforelli adi. Una contestazione andata in scena ancor prima dell’annuncio ufficiale e congiunto, voluto da tutte e tre le forze della coalizione, di presentare per le prossime amministrative l’exdi Provincia, e continuata anche dopo, a bocce ferme. Dopo la decisone del centrodestra, presa in totale e piena ...