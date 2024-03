Roma | scopre ladri in casa | 82enne preso a cazzotti e derubato di contanti e gioielli

(Di sabato 2 marzo 2024) Rapina indi unin via Giacomo Laurenzani. L’anziano ha sentito rumori inintorno alle 20 e 42 ed è andato a vedere cosa stesse succedendo. L’uomo s’è trovato di fronte a due malviventi che gli hanno assestato un cazzotto in faccia. I rapinatori danno un cazzotto in faccia all’anziano e portato viaDopo aver ‘sistemato’ il proprietario dii due rapinatori sono riusciti a mettere a segno il colpo portando via 40mila euro in contati, ma anchevari che hanno racimolato nell’abitazione. Ancora da quantificare l’ammontare del bottino che sicuramente è ingente. Una volta dato l’allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia di Stato che hanno prestato soccorso alla vittima, la quale ha avuto bisogno delle cure dei ...

