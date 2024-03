(Di sabato 2 marzo 2024) Non si conosce il valore del bottino Mezz'ora fa due uomini,, hanno fatto irruzione nella'Universo oro' di, fuggendo poco dopo. Al momento non si conosce il valore del bottino e non risulterebbero feriti. Sul posto i poliziotti e i colleghi della Scientifica.

Pubblicato il 1 Marzo, 2024 (Adnkronos) – rapina choc , questa sera, in zona Flaminio. Una 62enne, ferma al volante della propria auto in via Armando ... (dayitalianews)

Una manager di Bulgari è stata rapina ta mentre era al volante della propria automobile in via Armando Spadini, una parallela di viale Tiziano, quartiere ... (fanpage)

La rapina è avvenuta mentre Sonia Bruganelli era a bordo della sua auto in via della Farnesina a Roma . "La paura è stata tanta, ma per fortuna non mi hanno ... (fanpage)

Sonia Bruganelli è stata rapinata a Roma . Stando a quanto si apprende, si trovava alla guida della sua automobile in via della Farnesina, zona Roma Nord, a ... (thesocialpost)

‘Potevano farmi male’, Sonia Bruganelli choc: cosa è successo all’ex moglie di Paolo Bonolis: Sonia Bruganelli, l’ex moglie di Paolo Bonolis, è stata rapinata a pochi passi da casa in via della Farnesina. Di colpi del genere, sembra che a Roma nord ve ne siano numerosi. Il modus operandi ...ilcorrieredellacitta

Roma, rapina in gioielleria in viale Eritrea: in fuga banditi armati: (Adnkronos) – Mezz'ora fa due uomini, armati, hanno fatto irruzione nella gioielleria 'Universo oro' di viale Eritrea, fuggendo poco dopo. Al momento non si conosce il valore del bottino e non risulte ...sardegnareporter

Bruganelli rapinata a Roma: la reazione e l’intervento di Bonolis: L'ex moglie di Paolo Bonolis rapinata in pieno centro a Roma: all'opinionista è stato rubato un prezioso Rolex ...gossipetv