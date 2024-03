Roma | ragazzo al coltellato al collo dopo una lite con un 17enne

Schiaffeggiare la figlia “a fin di bene” non è reato e non ha rilevanza penale soprattutto se manca la denuncia di parte per lesioni. È questa in sintesi la ... (ilfattoquotidiano)

Un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito in Incidente sulla pista di go kart ?Valle del Liri? sulla via Casilina, ad Arce, in provincia di Frosinone. ... (leggo)

petardo esplode sulla faccia di un 14enne a Roma: giovane perde la vista e rimane gravemente sfigurato dopo lo scoppio. Ambulanza a Roma (credits Ambulanze ... (ilcorrieredellacitta)

Un 22enne originario del Ghana è stato trovato morto questa mattina nel centro per migranti di Ponte Galeria, in via Cesare Chiodi a Roma. A confermare il ... (ilmessaggero)

(Agenzia Nova) – Aveva costretto un ragazzo a farsi dare il cellulare, Minacciandolo e sostenendo di appartenere a una nota famiglia criminale, e per questo è ... (romadailynews)