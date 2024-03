Roma | Pellegrini e non solo | De Rossi rilancia Paredes | anello debole con Mourinho

Monza-Roma, De Rossi vince la sesta: 4-1 fuori casa. In gol Pellegrini, Dybala, Lukaku e Paredes: Perché il Monza non è stato lì a guardare, sullo 0-0 ha sfiorato pure il gol con Djuric e Birindelli, dopo due azioni in contropiede che la Roma ha quasi casualmente ... due gol, quelli di Pellegrini ...ilmessaggero

Calcio, la Roma travolge il Monza 4-1: La Roma viene graziata e dall’altra parte è spietata: al 38' Pellegrini s’inventa una magia saltando Birindelli ed indovinando un mancino chirurgico all’angolino, poi appena 4' più tardi Dybala sforna ...metronews

Serie A: Monza-Roma 1-4: Il match lo sblocca Pellegrini - dopo una rete già annullata alla Roma per fuorigioco - il raddoppio lo firma Lukaku. Nel secondo tempo Dybala delizia i tifosi con una perla da calcio di punizione, ...ansa