Roma | migliaia in piazza per la Palestina Striscioni contro Meloni | Schlein e Salvini

(Di sabato 2 marzo 2024) Circa duemila le persone scese ina sostegno del popolo palestinese a. Al corteo partito daVittorio e diretto ale Tiburtino la Comunità palestinese in Italia, Cambiare Rotta, Unione Popolare, Rifondazione Comunista e alcune sigle anarchiche. Alla manifestazione alcune foto di Giorgiae Bibi Netanyahu ma anche di Ellye Matteoaccusati dai manifestanti di complicità in genocidio. C'è anche un cartellone che recita: “Liliana Segre io ti stimo ma non sento la tua voce sulle stragi a Gaza”. Alla partenza del corteo hanno cantato dal vivo gli Assalti Frontali e alcuni manifestanti hanno inscenato un flash mob con suoni di bombe e armi da fuoco.