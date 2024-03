Roma | Huijsen arriva a 10 presenze | c'è lo sconto della Juve

“ Huijsen ? Non ci sono limiti, perché ha un livello di conoscenza, di lettura, di gioco, che difficilmente insegni a un giocatore in prima squadra. È qualcosa ... (sportface)

Il difensore, di proprietà della Juventus, giocherà con la Spagna MADRID (SPAGNA) - Di proprietà della Juventus e in prestito alla Roma. Olandese di nascita, ... (ilgiornaleditalia)

Il difensore di proprietà della Juventus, che da gennaio è in prestito alla Roma, è nato in Olanda, ma da bambino si è trasferito con la famiglia in Spagna. ... (fanpage)