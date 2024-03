Roma eterna? Almeno per un quarto di secolo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 2 marzo 2024) Ci voleva un milanese per radunare gli architettini e vari professori internazionali al Macro, l’oscuro museo comunale di arte contemporanea progettato dalla francese Odile Decq con un cesto rosso al centro a due piani di sala conferenze: dentro e sopra per due giorni Stefano Boeri e il suo laboratorio050 (Matteo Costanzo ed Eloisa Susanna, Giorgio Azzariti, Giulia Benati, Jacopo Costanzo, Margherita Erbani, Carmelo Gagliano, Susan Isawi, Riccardo Ruggeri, Marco Tanzilli) che guarda cioè non solo ai lavori per l’imminente giubileo del prossimo anno, ma persino al prossimo. Dopotutto altre capitali europee hanno un piano a lungo termine come The London Infrastructure Plan 2050, Copenaghen ha un piano climatico che arriva addirittura al 2100, mentre da noi di solito si arranca per via della generale idiosincrasia italiana verso la ...