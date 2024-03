Roma | De Rossi | 'Non ho fatto niente | il gruppo era già coeso prima di me'

Poker al Monza e la Roma si rilancia verso la zona Champions. Milan, vittoria sulla Lazio fra troppi veleni: I gialloRossi guidati da Daniele De Rossi non si fermano più. Pari fra Salernitana e Udinese, furia biancoceleste per il finale contro i rossoneri ...sport.tiscali

Calcio, la Roma travolge il Monza 4-1: Il sesto successo in sette gare della Roma Si tratta del sesto successo in sette gare di campionato per i capitolini da quando De Rossi siede in panchina (senza considerare il passaggio del turno in ...metronews

Paredes: “De Rossi parla tantissimo con noi. Io rigorista Non se in campo c’è Dybala”: Leandro Paredes, centrocampista della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole.siamolaroma