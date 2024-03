Roma Danneggia le auto in sosta | poi prende a morsi i poliziotti | arrestato

"Speranza e Magrini non vanno archiviati" . A Roma , davanti al tribunale va in scena una presidio promosso dal Comitato Ascoltami e Osa Polizia che ha un solo ... (ilgiornaleditalia)

Dopo Fleximan arriva anche Dossoman . Dopo l’uomo che abbatte gli autovelox e che ha colpito in quattro regioni diverse, a Calderara di Reno in provincia di ... (open.online)

Mondiali di atletica a Roma, dal governo un voltafaccia ingiustificato e offensivo: Non Danneggia noi amministratori ma le persone”. Temete che qualcosa del genere, con una scarsa collaborazione, possa emergere anche su Pnrr e Giubileo “Mi auguro di no, si tratta di due opportunità ...lanotiziagiornale

Il vandalo che rovescia cassonetti, Danneggia bici e spacca auto in sosta: Bloccato non senza difficoltà è stato portato in codice rosso e sedato all'ospedale San Giovanni. Identificato per un ragazzo di 26 nato in Nepal è stato arrestato per Danneggiamento, resistenza e ...romatoday

Calenda cancella il campo largo: “A Firenze il M5S serve come le buche a Roma”: “Penso che a Firenze ci sia bisogno dei Cinque stelle quanto delle buche a Roma. Anche perché se non ne hai bisogno ... perché chi sbaglia Danneggia chi si comporta correttamente”, la richiesta ...firenzetoday