Roma | colpo al mercato del crack nella Capitale | 11 arresti

Come in un film o nei videogiochi, ladri in fuga a tutta velocità dopo il furto al supermercato in piena notte. Quindi l’inseguimento con tanto di incidente ... (ilcorrieredellacitta)

“E’ un colpo durissimo per i cittadini che da anni aspettano giustizia” . Questo l’amaro commento di Codici in merito agli ultimi, clamorosi sviluppi del ... (italiasera)

Sonia Bruganelli rapinata a Roma: "Mi hanno strappato il Rolex, potevano farmi male": Momenti di paura per Sonia Bruganelli che è subìto una rapina a Roma in via della Farnesina.tgcom24.mediaset

Sonia Bruganelli rapinata del Rolex a Roma: “La paura è stata tanta”: L'ex moglie di Bonolis - secondo quanto ricostruito dal Corriere - è stata affiancata da due uomini in scooter, che le hanno sfilato il prezioso orologio dal polso ...quotidiano

Lazio, tunnel senza fine con Di Bello: i tifosi gli chiesero i danni nel 2017 e c'era sempre lui nel derby di Strootman: Kevin Strootman, allora centrocampista della Roma, a fine primo tempo si tuffa in area per un contatto con Wallace che in realtà non c'è, ma il direttore di gara, in quel caso Orsato, concede il ...ilmessaggero