Roma | al Congresso del Pse Schlein con Sanchez | Scholz e Costa

(Di sabato 2 marzo 2024) Al Centro La Nuvola diilelettorale del Partito Socialista Europeo in vista delle prossime elezioni per il Parlamento Ue. A rappresentare il Partito Democratico la segretaria Ellyche ha accolto al centro congressi dell'Eur il cancelliere tedesco Olaf, il primo ministro spagnolo Pedro, il primo ministro portoghese Antónioe i principali esponenti dell'area socialdemocratica europea. Obiettivo della conferma del candidato unico alle europee di giugno Nicolas Schmit. All'evento presenti anche Paolo Gentiloni, Enrico Letta e Maurizio Landini. Ad aprire i lavori il presidente del Partito Socialista Europeo Stefan Löfven.

Roma , 29 feb. (Adnkronos) - Poco più di due settimane per trovare una sintesi nel partito a Roma . L'auspicio, dice Fabio Rampelli parlando con l'Adnkronos, è ... (liberoquotidiano)

Roma , 2 mar. (askanews) – Prende il via, al centro congressi La Nuvola di Roma , il congresso del Pse convocato per scegliere il candidato socialista alla ... (ildenaro)

Gentiloni, ribilanciare onere imposte tra capitale e lavoro: L'Europa ha bisogno di ridurre le diseguaglianze, una legge che ci consenta di fare questo". Lo afferma il Commissario Ue all'Economia e ex premier Paolo Gentiloni intervenendo al Congresso del Pse.ansa

Gentiloni al Congresso del Pse dice che serve un ‘debito giusto’ per un patto intergenerazionale europeo: Roma, 2 mar. (askanews) – L’Europa deve andare avanti sulla strada tracciata con il Next generation Eu e con il piano Sure, serve un sistema di “finanziamento comune dei beni comuni europei”, un “debi ...askanews

Congresso Pse 2024, Filibeck confermato Segretario generale: presenti tutti i leader dei partiti di centrosinistra europei | VIDEO: In attesa delle elezioni europee tutti i leader dei partiti del centrosinistra dell’Ue si confrontano nel Congresso del Pse alla Nuvola dell’Eur, a Roma. Sanità, guerra in Ucraina e diritti ma anche ...tag24