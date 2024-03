Roma | accusa il marito di violenza ma lo picchiava lei | «Denunciare era di moda» Assolto dai giudici

(Di sabato 2 marzo 2024) «Ho deciso diperché mi sono fatta prendere dalle notizie che sentivo in televisione. Si sentiva tanto delle violenze e così ho pensato: ?non si sa mai,...

Un medico nutrizionista di 59 anni è stato sospeso dalla professione con l’accusa di aver abusa to di una giovane paziente di 36 anni. Succede a Roma , dove la ... (open.online)

In più di un’occasione avevano aperto la porta di casa e avevano trovato sul pianerottolo escrementi umani e liquidi di varia natura. Ma questo è solo uno ... (open.online)

Il Generale Roberto Vannacci risulta indagato a Roma in seguito a delle denunce presentate da alcune associazioni e che hanno a oggetto alcune affermazioni ... (firenzepost)

Il Campidoglio chiede al governo Meloni non solo la proroga delle graduatorie per educatrici e insegnanti , ma anche autorizzando e finanziando un piano di ... (fanpage)

Alessio Romagnoli , ex capitano rossonero oggi leader della retroguardia biancoceleste, imbufalito al termine di Lazio-Milan all'Olimpico (pianetamilan)

Chico Forti, le tappe della vicenda giudiziaria: dall’ergastolo per omicidio negli Usa al ritorno in Italia: Chico Forti, trentino, pseudonimo di Enrico Forti, è un ex velista e produttore televisivo italiano. Si è trasferito a Miami nel 1992. Dopo il divorzio dalla moglie italiana, ha sposato la modella ...quotidiano

Fitto accusa De Luca: la verità sui ritardi: L’accusa è di aver adottato una strategia di attacco infondata ... La difesa al governo Meloni Questa preoccupazione ha spinto i sindaci a manifestare a Roma, chiedendo lo sblocco delle risorse ...newsmondo

Roma, torna a casa ubriaca e aggredisce il marito con un ferro da stiro: sotto choc le figlie: Roma, 1 marzo 2024 – Ieri sera, i Carabinieri della Stazione di Roma Monteverde Nuovo hanno arrestato una donna 34enne, gravemente indiziata della violazione del provvedimento di allontanamento dalla ...ilfaroonline